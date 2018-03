Und wenn man auf die dazugehörige Registrierung in den Datenbanken „vergisst“, ist der Mikrochip vollkommen sinnlos. Bitte tappen Sie nicht in diese Falle - die Ungewissheit über den Verbleib ihres Lieblings ist für viele Menschen die reinste Folter. Und dank registrierter Mikrochips gibt es immer wieder Happy Ends, die auch uns in der Tierecke ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Man kann sich allerdings noch zusätzlich absichern und sein Haustier selbst orten.