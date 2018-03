Staraufgebot in neuer TV-Serie von David Schalko

Für sein neuestes Projekt „M - Eine Stadt sucht einen Mörder“ hat David Schalko eine Reihe großer Stars verpflichtet: So spielen in dem Remake des Klassikers Kinostar Moritz Bleibtreu, Kultmusiker Bela B, RTL-Star Verena Altenberger, Julia Stemberger, „Vorstadtweiber“-Haudegen Jürgen Maurer, Hollywood-Export Udo Kier und viele andere eine Rolle. Die spannende Geschichte der fanatischen Suche nach einem Kindermörder und deren Auswirkungen auf eine ganze Stadt gibt es nächstes Jahr in einer fünfteiligen TV-Serie zu sehen. Adabei-TV durfte zwar keinen Blick hinter die Drehkulissen werfen, dafür jedoch die Stars des Films vors Mikro bitten.