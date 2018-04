Als Mystery-Shopper inkognito auf Einkaufstour

Da man immer in eine andere Rolle schlüpft, passieren auch Hoppalas. „Bei einem Versicherungsdienstleister gab ich an, dass meine 16-jährige Tochter in den USA lebt und ich deswegen eine Zusatzversicherung brauche, weil ich sie öfter besuche. Ich habe aber keine und als sie mich nach dem Geburtsdatum gefragt habe, konnte ich nicht so schnell zurückrechnen, in welchem Jahr sie denn geboren wäre, um 16 Jahre alt zu sein. Also sagte ich irgendwas und die Dame meinte, dass das Datum nicht stimme. Das war mir so peinlich, doch sie sagte, dass erst vor kurzem ein Mann hier gewesen wäre, der auch den Geburtstag seines Kindes nicht wusste. Das war vielleicht auch einer von uns, habe ich da gedacht“, lacht sie.