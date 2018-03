Sieben Verkehrstote in Tirol seit Jahresanfang

„Es gibt nur eine akzeptable Zahl an tödlichen Verkehrsunfällen und die ist null. Um diesem Ziel so nahe wie möglich zu kommen, braucht es verstärkte Maßnahmen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene“, stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest. So soll auf Bundesebene Handy am Steuer ins Vormerksystem aufgenommen werden. Wer mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert ähnlich schlecht wie ein Alko-Lenker mit 0,8 Promille verdeutlicht der VCÖ.