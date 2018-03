Toni‘s Freilandeier gehört jetzt Billa-Mutter Rewe

Nach der Pleite des steirischen Unternehmens gibt es die Marke Toni‘s Freilandeier auch weiterhin. Sie wurde vom Handelskonzern Rewe (u.a. Billa, Merkur, Penny) gekauft. Verpackt werden die Eier nur noch bis 13. April in Knittelfeld. Ab 15. April macht das ein Familienbetrieb in Vorchdorf im Bezirk Gmunden in Oberösterreich, so Masseverwalter Helmut Fetz.