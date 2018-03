Vor der kriminellen Tat schnell noch ein Stoßgebet

Sich noch kurz bekreuzigen, dann kann der Einbruch losgehen: Ein Krimineller ist am Donnerstag in New York in ein Modegeschäft eingebrochen. Nicht jedoch, ohne zuvor ein Stoßgebet zu sprechen. Anschließend warf er die Schaufensterscheibe mit einem Stein ein. Nach seinem Raubzug machte sich der Verdächtige mit 18 Kleidungsstücken im Wert von mehrere Tausend Dollar davon. Der Mann wird weiterhin von der Polizei gesucht.