Heiratsschwindler lockte Opfer Vermögen heraus

Als „Kurt W.“, der als Soldat im Auslandseinsatz sei, gab sich der Heiratsschwindler auf einer Online-Partnerbörse aus. Und stellte so die Falle auf. Seit Dezember des Vorjahres schrieb er mit der 59-jährigen Vöcklabruckerin hin und her und sie fasste Vertrauen, verliebte sich. Als er ihr dann ankündigte, bald in Pension zu gehen, war die Freude noch viel größer. Außerdem sei ein Paket mit persönlichen Dingen, darunter auch Diamanten, Medaillen und Co. am Weg nach London. Wert: Zwei Millionen Euro. Doch es sei vom Zoll abgefangen worden, aber ein Diplomat würde es auslösen, bräuchte dafür aber Geld. Das der arme Soldat nicht habe.