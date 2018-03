Im Außerfern werden zwei von drei Ganoven gefasst

Genau 41.611 Straftaten wurden im Vorjahr in Tirol angezeigt! Mit knapp einem Drittel (13.202) gingen die meisten Delikte auf das Konto von Innsbruck - gleichzeitig gab es in der Landeshauptstadt aber auch den größten Rückgang bei den Anzeigen. Einen Anstieg gab es nur in drei Bezirken. Die Aufklärungsquote ist mit 56 Prozent auf einem Rekordhoch - vor allem im Außerfern müssen die Ganoven damit rechnen, von der Polizei erwischt zu werden