Messi-Tirade in der Kabine nach 1:6 gegen Spanien

Lionel Messi will einfach die WM-gewinnen. Er weiß, dass in Russland sich die letzte Gelegenheit dafür bieten wird, und die will er nützen. Und er weiß auch, dass das alleine nicht möglich sein wird. Er braucht seine Mannschaft dazu, damit sie sich für das Finale von Brasilien revanchieren können. Aufgrund dieser Tatsachen schritt er nach dem Spiel in die Umkleidekabine, nach einer der schmerzvollsten Niederlage aller Zeiten Argentiniens, und hielt eine Rede, an die sich alle erinnern werden. Er, der früher so schweigsam war, dass er sich nicht einmal traute, seinen Mund aufzumachen.