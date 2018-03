„Das Geld muss erst einmal verdient werden“

Die Volkspartei stellte am Donnerstag ihr Wahlprogramm für Wirtschaft, Standort und Tourismus vor. Die Stichworte reichten dabei von der Parkproblematik über Aufenthaltsqualität an öffentlichen Plätzen bis zur Stärkung des Einzelhandels. Denn das Geld das stets verteilt werden will, müsse eben auch verdient werden.