Myanmar: Clooney vertritt inhaftierte Journalisten

Amal Clooney, Expertin für internationales Strafrecht und Ehefrau von Hollywood-Star George Clooney, will sich als Rechtsanwältin für die Freilassung von zwei Journalisten in Myanmar einsetzen. Die 40-Jährige übernahm die Vertretung von zwei Reportern der Nachrichtenagentur Reuters, die in dem südostasiatischen Staat seit mehr als drei Monaten in Haft sitzen, wie die Agentur am Freitag bestätigte.