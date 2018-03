Hoteldirektor mit Hilferuf an Linzer Bürgermeister

Sicherheitsdienst in der Nacht

In der Früh komme es immer wieder vor, dass „Parkbewohner“ vorm Hotel die Gäste beleidigen. Andere würden das Park Inn betreten, um schon mal in der Hotellobby (!) ihre Notdurft zu verrichten. Wieder andere beleidigen die Mitarbeiter. Und Mittwoch Abend marschierte ein Park-Stammgast ins Hotel, warf im Restaurant Tische und Stühle um, um am Ende den Feuerwehrnotfallknopf zu drücken. Weiter schreibt der Hoteldirektor, dass er ernsthaft darüber nachdenken würde, sein Hotel künftig in der Nacht durch einen Sicherheitsdienst schützen zu lassen - und das in Linz