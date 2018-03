Thiem-Comeback in Monte Carlo? Das sagt Bresnik!

„Krone“: Wie läuft es bei Dominic?

Dominic Thiem: Generell wird eine konventionelle Therapie durchgeführt. Wir haben mehrere Ärzte, die sich um ihn kümmern. Da ist Primarius Pidlich von Baden, Dr. Schabus in Wien und Dr. Leitner in Lichtenwörth, der mit Dominic die Physiotherapie durchführt. Außerdem hab ich noch eine mir bekannte Ärztin in Salzburg, Dr. Katja Emmanuel, befragt.