RB Leipzig: Marco Rose als Hasenhüttl-Nachfolger?

Die Familie des früheren Bundesliga-Kickers lebt immer noch in Leipzig. In Mainz arbeitete er als Co-Trainer unter dem früheren Dortmund-Trainer Thomas Tuchel. Von Liverpool-Manager und Trainerlegende Jürgen Klopp ist er ohnehin einer der besten Freunde. Nicht zu vergessen: Rose wurde 2013 von Leipzig-Boss Ralf Rangnick in die Mozartstadt gelotst, legt bei Station eins als Chef einer Proficrew einen Erfolgslauf hin: Erstmaliger Einzug ins Europa League-Viertelfinale, national seit 23, international seit 19 Partien in Serie ungeschlagen!