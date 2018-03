Deutliche Kritik von Strache an Justizminister

Die Diskussionen rund um Einsparungspläne im Justizbereich sorgen für Wirbel: Aufgrund von internen Entscheidungen will Justizminister Josef Moser (ÖVP) Planstellen und somit Personal abbauen. „Warum der Justizminister keine Struktur- und Verwaltungsoptimierung vornimmt, sondern Richter einsparen will, ist mir rätselhaft und lehne ich auch entschieden ab!“, so FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Freitag.