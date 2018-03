Justin Biebers Äffchen „Mally“ geht es gut

Pfleger zeigte „Mally“, was ein Affe ist

Dort musste das Äffchen erst einmal vier Wochen in Quarantäne. Eine Tierpflegerin zeigte dem Affen, was er essen darf und wie er sich verhalten muss. Erst dann führte man ihn vorsichtig mit seinen Artgenossen zusammen. Nun ist „Mally“ ein vollwertiges Mitglied der Gruppe - bald erwartet der Park sogar Nachwuchs von ihm. Seinen ehemaligen Besitzer vermisst er nicht.