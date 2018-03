HC Bozen gewinnt Overtime-Krimi gegen Capitals!

RB Salzburg gegen BW Linz wieder in Führung

Red Bull Salzburg gewann bereits früher am Donnerstag auch das zweite Heimspiel im Halbfinale der Erste Bank Eishockey Liga. Die Bullen besiegten am Donnerstag die Black Wings Linz mit 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) und führen in der „best of seven“-Serie 2:1. Spiel vier findet am Samstag (17.20 Uhr) in Linz statt. Die Salzburger legten den Grundstein zum Sieg im starken ersten Drittel und gaben die Führung nicht mehr aus der Hand.