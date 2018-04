Wir suchen ein Zuhause!

ER SUCHT SICH AUS wem er seine Zuneigung schenkt, der schöne Cockerspanielrüde Luis. Er hat halt seinen eigenen Kopf, wird hin und wieder nicht so gerne gestreichelt, was er dann auch zeigt. Sonst ist er folgsam, geht auch brav an der Leine und ist mit vier Jahren im besten Alter. Wer hat Geduld mit ihm? 0 680/206 60 57.