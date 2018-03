Traiskirchen wieder Derbysieger vs. Klosterneuburg

Die Klosterneuburg Dukes bleiben in der Basketball-Herren-Bundesliga der Lieblingsgegner von Traiskirchen. Die drittplatzierten Lions feierten am Donnerstag in der 29. Runde gegen den Niederösterreich-Rivalen einen 73:66-Auswärtssieg und entschieden damit schon das elfte Duell in Folge mit dem Tabellensechsten Klosterneuburg für sich.