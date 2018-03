Libyen: Bürgermeister von Tripolis „entführt“?

Auch UN-Mission „beunruhigt“

Die UN-Mission in Libyen „verurteilte die Entführung“ und warnte vor weiteren derartigen Fällen. Sie rief alle Akteure in dem Land auf, diese „beunruhigende Tendenz (zu Entführungen) in Tripolis und anderswo in Libyen klar zu verurteilen“. Auch der britische Botschafter in Libyen, Frank Baker, sprach von einer Entführung. Er zeigte sich „sehr beunruhigt“. Das „organisierte Verbrechen“ sei eine große Bedrohung für die libysche Bevölkerung.