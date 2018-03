Unternehmen packen den Staubwedel aus

Grün eingefasst ist das Lenzing-Logo seit kurzem. Der Faserhersteller will dabei noch stärker herausstreichen, dass in den Produkten viel Natur steckt. Auch die Voestalpine feilte sanft am Auftritt: Aus dem Stahlproduzenten wurde der Technologie- und Industriegüterkonzern. Die farbliche Trennung zwischen „voest“ und „alpine“ wurde aufgehoben, der Schriftzug ist nun einheitlich in Blau gehalten.