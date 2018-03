Verletzter Steirer aus Erzstollen gerettet

Bei der Erkundung eines aufgelassenen Erzstollens in St. Peter/Freienstein wurde am Mittwoch ein 49-jähriger Obersteirer vor den Augen seines Begleiters von einem Felsbrocken getroffen und schwer verletzt. Die Bergung, an der sich auch Höhlenretter beteiligten, war nicht gerade einfach, klappte letztlich aber reibungslos.