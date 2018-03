Eine Jugend-Clique sitzt jetzt im Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft bestätigte die Vorwürfe. Über drei Stunden dauerte die Tortur vergangenen Freitagvormittag in einer Wohnung in Salzburg-Lehen: Teils war die 13-Jährige gefesselt. Mit der Faust, der flachen Hand und einem Handtuch sollen die Jugendlichen zugeschlagen haben. Nicht nur: So sollen sie ihr sogar Haare abgeschnitten und eine Tschick auf der Stirn ausgedrückt haben. Ein Bub soll sie auch unsittlich berührt haben - offenbar auf Aufforderung des Anführers. Später drohten sie der 13-Jährigen mit dem Tode, falls sie zur Polizei gehe.