Brandstifter terrorisiert Landwirt seit Monaten

Brandstifter terrorisiert Obersteirer seit Jänner

Vermutlich derselbe Täter hatte am 1. Jänner den (versicherten) Stall in Brand gesetzt. Einige Wochen war Ruhe, dann trat der Irre erneut in Erscheinung. Am Montag hinterließ er im unbewohnten Elternhaus erstmals zwei Glutnester. Siegfried M.: „Ich hab’ sie entdeckt, denn seit dem ersten Brand mache ich regelmäßig Kontrollgänge.“