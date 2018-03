Postalm-Neustart geglückt: Mehr Tickets verkauft

Mehr als 49.000 Karten bisher verkauft

Der neue Geschäftsführer Linus Pilar freut sich nun, dass in dieser Saison, die noch bis einschließlich Montag dauert, mehr als 49.000 Karten verkauft wurden: „Das ist ein Plus von über 8 Prozent im Vergleich zum Winter davor.“ Am Osterwochenende rechnet Pilar noch einmal mit 3500 zusätzlichen Tickets, die bestbesuchtesten Tage waren der 6. Jänner und der „Krone“-Skitag am 27. Jänner.