AIDS-Kranker polterte und gestikulierte wie wild

Beim nächsten Mal wird sich der 38-Jährige einem schweren Vorwurf stellen müssen: Der Arbeiter soll eine Frau (40) vorsätzlich mit HIV angesteckt haben. Dass er selbst den Virus in sich trage, dürfte er laut Anklage schon seit mehreren Jahren wissen. Doch dies verheimlichte er seiner Online-Bekanntschaft. In so einem Fall beträgt der Strafrahmen bis zu drei Jahre Haft.