Auf der „Cloud“-Couch

Die Kristallluster von Ito Megumi bringen z.B. das neue „Sacher“-Eck in Wien und auch die frisch renovierte vierte Etage des Salzburger Nobelhotels zum Strahlen. Im Traklhaus präsentiert die gebürtige Japanerin allerdings ein ganz spezielles Highlight - ein Lichtobjekt aus 150 Jahre alten Kimonos! Die bunten Stoffe, die damals nur der Oberschicht vorbehalten waren, sind im Originalzustand. Zum einem weisen sie so auf ihre lange Geschichte hin, und andererseits ist in Japan der Alterungsprozess, nicht wie im europäischen Raum, etwas Besonderes.