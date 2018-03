„Bond“-Hotel in Altaussee wird umgebaut

In zwei Monaten lenkt das Narzissenfest wieder alle Augen auf das Ausseerland, der Bootskorso findet heuer am Altausseer See statt. Dann werden die Gäste am Ufer einige Neuheiten entdecken: Das Hotel Seevilla wird derzeit groß umgebaut, und die Jausenstation von Dietrich Mateschitz steht vor der Eröffnung.