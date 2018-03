Betagten wird daheim auf die Beine geholfen!

Wenn’s funktioniert, soll in spätestens drei Jahren auch Patienten außerhalb von Linz daheim statt im Spital auf die Beine geholfen werden. Das Krankenhaus der Elisabethinen in Linz hat in Zusammenarbeit mit Land OÖ, der GKK und Hausärzten ein Projekt gestartet, das betagte Patienten schneller nach Hause bringen wird.