Ratschen ersetzen die verreisten Kirchenglocken!

Das Salzkammergut gilt als Hochburg

In vielen Orten in Vergessenheit geraten, lebt man im Salzkammergut und besonders in Ebensee diesen alten Brauch noch besonders. Kein Wunder, dass sich hier auch viele Künstler des Themas annehmen. So etwa Erika Fellner, die Miniatur-Ratscherbuben aus Ton geschaffen hat - als Hommage an diesen schönen Brauch. Eine besonders akribische Arbeit hat sich auch Schnitzer Paul Kern angetan. Er hat klitzekleine Ratschenkinder aus Holz erschaffen.