ARBÖ warnt vor ramponierten Zebrastreifen in Graz

Das Gefahrenpotenzial, das von ramponierten Zebrastreifen ausgeht, sei enorm, kritisiert der steirische ARBÖ-Präsident Klaus Eichberger und nennt ein Beispiel: An der Ecke Conrad-von-Hötzendorf-Straße/Brockmanngasse sei der Schutzweg nach einer Fahrbahnsanierung nur noch teilweise zu sehen. In Graz habe es in den letzten Monaten immer wieder schwere Unfälle auf und rund um Schutzwegen gegeben - „da sollte dieses Thema bei den Verantwortlichen eigentlich oberste Priorität haben.“