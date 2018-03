Chelsea holt nächstes Wunderkind!

Der Stürmer, der als „Wunderkind“ gilt, spielte zuvor bei Ajax, momentan sorgt er bei PSV Eindhoven Woche für Woche für Furore. Jede große Mannschaft in Europa wäre gern sein neuer Arbeitgeber, aber es kann nur einer das Rennen machen. Laut „Daily Mail“ war Bayern München, Manchester City, Manchester United und West Ham an ihm interessiert, doch vergeblich: Das Ja-Wort gab Braaf Chelsea. Der Spieler, der sowohl Spitze als auch Flügel spielen kann, soll im Sommer zum Kader von Chelsea stoßen. Chelsea holte gerade in diesen Tagen das 16-jährige Talent von Crewe Alexandra: George Nunn.