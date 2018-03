Tierhasser quälte drei Kaninchen zu Tode

Der Sadist war in der Nacht zum Gründonnerstag über den Maschendrahtzaun in Steyr-Münichholz geklettert. Dann holte er einen Zwergwidder nach dem anderen heraus, quälte ihn - laut Polizeibericht - und brach ihnen dann das Genick. Am Morgen entdeckte die Familie die Tragödie, rief die Polizei. Die fand am Tatort eine Jogginghose, die der Täter zurückgelassen hatte.