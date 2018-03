Fackelträger malen die Sonne in den Nachthimmel

Ein uralter Brauch erleuchtet am Karsamstag den Nachthimmel: Die Fackelschwinger von St. Georgen bei Bleiburg zeichnen mit Feuer die Sonne und ein Kreuz in die Finsternis. Auch in Globasnitz erfreut solch ein feuriges Schauspiel. Damit verkünden die Männer die Auferstehung und bitten um gute Ernte.