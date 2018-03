Zu Ostern tanken Autofahrer wieder teurer

An reisestarken Wochenenden wie Ostern sind die Preisunterschiede groß. Während Diskonter trotz mehr Nachfrage die Tarife konstant halten, drehen die Markenmultis kräftig an der Preisschraube. Finger weg vom Zapfhahn heißt es in jeden Fall an Autobahn-Stationen. Im Vergleich zum Billigstbieter zahlt man dort für 50 Liter Sprit bis zu 22 Euro mehr.