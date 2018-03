Wienerin wird zu „Alice im Wunderland“

# Über das Musical

Alice ist sauer! Weil sie auf ihren nervigen Bruder Benji aufpassen soll, wünscht sie ihm die Herzkönigin an den Hals. Nichtsahnend, dass sie damit einen schrecklichen Fluch über das Wunderland auslöst. In derselben Nacht locken die bösen Grinsekatzen Benji durch einen Spiegel hinein in das magische Wunderland. Damit beginnt ein großes, neues Abenteuer für Alice, in dem sie alte und neue Freunde, aber auch Feinde trim, wie das Weiße Kaninchen, den verrückten Hutmacher und schließlich die hartherzige Herzkönigin. Und die Uhr tickt. Denn wer länger als 12 Stunden im Wunderland bleibt, der bleibt für immer. Ein atemloses, spannendes, kunterbuntes und lustiges Familienmusical, das Altbewährtes in vertrauter „Wunderlandmanier“ auf den Kopf stellt und neu zusammen würfelt. Alice Abenteuer im Wunderland.