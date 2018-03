Schwedens Nationalteam protestiert gegen Bullying

Lebensgroße Versionen von den Statuen wurden rundum der Friends Arena in Stockholm aufgestellt und zwar dort, wo Bullying am Meisten vorkommt: In den Duschen, in den Umkleidekabinen und in den Schulfluren. Die schwedischen Kicker verloren zwar das Freundschaftsspiel gegen Copa-America-Sieger Chile aber, was vielen wichtiger erscheint: Sie setzten ein Zeichen gegen etwas, was in der Sportwelt bisher ignoriert wurde.