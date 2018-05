Vorsicht, Crash-Diäten schwächen das Herz

Dort nehmen nämlich die Fettablagerungen um 44 Prozent zu, was die Pumpleistung herabsetzt. Die Erklärung: Durch den plötzlichen Abfall der Kalorienzufuhr wird im Körper gespeichertes Fett ins Blut freigesetzt und gelangt so in den Herzmuskel. Daher rät die Wissenschafterin besonders Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen von drastischen Diäten ab, wie die „Apotheker Krone“ berichtet.