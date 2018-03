City4U-Osterwoche: 2 Party-Packages von TROJKA

Der neue Look der allseits beliebten TROJKA Flaschen erhöht nicht nur optisch die Qualität der Marke, sondern vereint das einzigartige Geschmackserlebnis der verschiedenen Sorten mit dem Design. Auch wenn die Schweizer Vodka-Marke in einer modernen und überarbeiteten Abfüllung erstrahlt, bleibt sie inhaltlich mit hoher Qualität unverändert: So trifft der neue Style auf den gewohnt außergewöhnlichen TROJKA Geschmack.