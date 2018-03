Karten für „Bounce Fight Night“ mit Nader gewinnen

Spektakulärer Comeback-Kampf von Marcos Nader in der Wiener Albert-Schulz-Halle! Am 7. gibt Österreichs Box-Star im Zuge der pompös inszenierten „Bounce Fight Night“ sein ersehntes Comeback. Wir verlosen für den Box-Event der Superlative zwei mal zwei Karten (siehe Formular unten). Die Gewinner werden von uns verständigt. Im Video oben sehen Sie, was Nader beim Besuch im krone.tv-Studio zur Fight-Night zu sagen hat.