Bester Feber aller Zeiten sorgt für neues Hoch!

Da Ostern großteils noch in den März fällt und die Schneelage überall bestens ist, wird sich der Trend fortsetzen. Auffallend im bisherigen Saisonverlauf der starke Zuwachs bei den deutschen Gästen (plus 7,8 Prozent) und den Holländern (plus 7,6 Prozent), die gemeinsam fast die Hälfte aller Urlauber ausmachen.