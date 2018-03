Heute machen wir mal bildschirmfrei!

Kommentar von Eltern-Kids-Coach Nina Petz

Meine Tochter (4) beschimpft mich. „Blöde Mama“, „Ich hasse dich“ oder „Du darfst nicht mehr mitspielen“ stehen bei uns auf der Tagesordnung. Ich fühle mich ohnmächtig.



Wenn Kinder ihre Eltern beschimpfen, versetzt das diese anfangs in einen Schockzustand. Gerade waren sie noch so niedlich und auf uns angewiesen, plötzlich sind sie auf dem „Unabhängigkeitstrip“, bockig und unzugänglich. Dabei wollen uns Kleinkinder in dieser Entwicklungsphase bloß zeigen, dass sie gerade überfordert sind, eine Situation so zu akzeptieren, wie sie ist, z. B. wenn es darum geht, den Spielplatz zu verlassen, wo es doch gerade so schön ist. Kurzum: Mit Schimpfen drücken Kinder oft ihren Wunsch nach Autonomie aus. Ich verstehe natürlich, dass dieses Verhalten Sie verletzt. Dennoch sollten Sie dem kurzfristigen Wunsch nach Gegenverletzung - „Na gut, dann bekommst du kein Eis, und ich mache auch nichts mehr für dich“ - widerstehen. Atmen Sie durch und blicken Sie auf das Gefühl Ihrer Tochter, das unter dem Schimpfen liegt. Ein wütendes, verzweifeltes Kind braucht zuerst Trost und Verständnis. Natürlich dürfen und sollen Sie bei abgekühlter Stimmung auch besprechen, dass Schimpfen kränkt.