Treffen Sie die Rockstars der Dead Daisies!

Spielfreude und harte Riffs sind ihr oberstes Gebot - damit begeisterte die amerikanische All-Star-Rockband The Dead Daisies unter anderem schon beim Rock in Vienna und in der Wiener Szene. Mit ihrem neuen Album „Burn It Down“ und adaptiertem Line-Up kommen John Corabi und Co. am 29. April in die Wiener Simm City. 2x2 Fans können bei uns ein Meet & Greet inkl. Konzerttickets für das Rock-Highlight gewinnen.