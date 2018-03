Einbrecher lief in Linz in Videofalle

34 Einbrüche

Wie wichtig Zeugenhinweise sein können, zeigt sich bei zwei anderen Fällen. In St. Georgen im Attergau konnten die Polizei ein Einbrechertrio (25, 35, 37) dank Hinweisen fast in flagranti erwischen. Die beiden Kosovaren und ein Albaner hatten insgesamt 34 Einbrüche mit 83.000 Euro Beute und 40.000 Euro Sachschaden in ganz Oberösterreich verübt. Ziele waren Einfamilienhäuser und Gasthäuser, Geld und Schmuck wurde mitgenommen.