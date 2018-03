„No Man‘s Sky“ kommt noch heuer auf die Xbox One

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung von „No Man’s Sky“ für die PS4 und den PC sollen noch heuer auch Gamer auf der Xbox One in die unendlichen Weiten des virtuellen Weltraums vordringen können. Der britische Indie-Entwickler Hello Games kündigte am Donnerstag mit „Next“ zudem ein weiteres, großes kostenloses Update für das Spiel an.