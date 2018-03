„Dawson‘s Creek“-Stars wieder vereint

Michelle Williams, die als Jen Lindley zu sehen war, verrät, dass sie immer noch gerne an die alten Zeiten zurückdenkt und vor allem auf die Mission der Serie stolz war - und immer noch ist: „Ich habe es geliebt, dass wir in diesen prägenden Jahren für Leute da sein konnten. Ich denke, das ist der Grund, wieso sich die Leute so verbunden mit uns fühlen. Wenn dich etwas betrifft, wenn du aufwächst, bleibt es gewissermaßen für immer da. Wenn du so durchlässig und offen bist und herauszufinden versuchst, wer du bist und was vor sich geht, dann wird das, was auch immer dich in diesen Momenten erreicht, Teil von dir.“