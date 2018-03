Frau in Hollabrunn getötet: Verdächtiger in Haft

Zweite Bluttat mit Stichwaffe in Niederösterreich

Es war bereits die zweite schreckliche Bluttat binnen weniger Tage in Niederösterreich, bei der eine Stichwaffe im Spiel war. Am Dienstagabend war die Leiche der 31 Jahre alten zweifachen Mutter Sabine L. in ihrer Wohnung in Schwechat aufgefunden worden. Ihr Tod dürfte jedoch bereits länger zurückliegen. Ihr Ex-Lebensgefährte hat mittlerweile gestanden, die Frau im Zuge eines Streits erstochen zu haben.