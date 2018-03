Disco Revival mit Sylver live on Stage

Im April werden die guten alten Zeiten auferweckt und Sylver begeistert in der Event Arena Vösendorf live on Stage mit einer top Show! Mit den Hits wie „Turn the tide“, „Forgiven“, „Forever in Love“ und vielen weiteren wurden sie in den 2000er Jahren berühmt und prägten diese Zeit, wie kaum ein anderer. Ab 22 Uhr heißt es „Doors open“ und die Party kann losgehen!