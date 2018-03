Hat Lazio Rom 2 Millionen an Hacker überwiesen?

Das Geld wäre die letzte Teilsumme des Kaufpreises für den niederländischen Verteidiger Stefan De Vrij gewesen und war an seinen ehemaligen Klub Feyenoord Rotterdam adressiert. Zumindest dachte man das so. Denn die Römer haben den Fehler gemacht, einem E-Mail zu vertrauen, der zwar das Wappen von Feyenoord Rotterdam beinhaltete, aber nicht vom Rotterdamer Klub gesendet wurde, sondern von Hackern. Laut „Il Tempo“ überwies Lazio die Summe an die im E-Mail angegebene Kontonummer und war sehr überrascht, dass der niederländische Meister sein Geld nicht bekam. Später entdeckte man, dass die Hacker die IBAN-Nummer veränderten, und so sich Zugang zum Geld verschafften.