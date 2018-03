Grandios! LeBron James egalisiert Jordan-Rekord

Die weiterhin stark ersatzgeschwächten Boston Celtics liegen nach einem 97:94-Erfolg bei Utah Jazz weiterhin drei Siege hinter Eastern-Conference-Leader Toronto mit dem Wiener Jakob Pöltl. In der Nacht auf Sonntag (ab 1.30) kommt es in Boston zum vielleicht schon vorentscheidenden Duell der Raptors mit dem Rekordmeister, der dann am 4. April (Ortszeit) in der kanadischen Metropole zu Gast ist.